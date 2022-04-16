Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) görev tanımı nedir, Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) ne iş yapar, Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) Tanımı;

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Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) Maaşları

Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5222.15

Meslek Adı :

Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza Vb. Bölüm Sorumluları (Şefleri)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek

Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapı marketlerin aydınlatma malzemeleri bölümünde stok takibi, reyon düzenlemesi, ürün tanıtımı vb. işlerin mağaza satış politikasına göre sorumluluğundaki personelle birlikte düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reyon düzenleme ve değişiklikleri hususunda mağaza müdürüne önerilerde bulunmak,

b) Müşterilerin ürün iade isteklerini değerlendirmek, müşteriyi ilgili birime yönlendirmek,

c) Yüksek raflardan düşebilecek ürünlerle ilgili güvenlik tedbirleri almak/alınmasını sağlamak,

d) Bölümündeki stok ve mal akışını takip etmek, eksilen ürünlerin depodan temin edilmesini sağlamak,

e) Raflarda biten/eksilen ürünlerin yerlerine depodan yeni ürünlerin konulmasını sağlamak,

f) Ürünlerin etiketleme işlemlerini yaptırmak, kampanya ve fiyat indirimleri ile ilgili kartonları/afişleri kontrol etmek,

g) Satış elemanlarının forkliftle stok alanlarına ürün yerleştirmesine nezaret etmek,

h) Teşhir edilecek ürünlerin düzenlenmesi, çalıştırılması ve işi bittiğinde toplanması işlerini yaptırmak,

i) Yeni müşteri kazanılması ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

j) Müşterilere ampuller, aplikler, spotlar, fener ve ışıldaklar, lambaderler, masa lambaları, plafonyerler, sarkıtlar ve avizeler, tavan vantilatörleri, ışıklı prizler, dekoratif ve dış mekan aydınlatma malzemelerinin kullanım alanları, kaliteleri hakkında bilgiler vermek,

k) Müşterilere ürünlerin fiyatları, kampanyalar ve indirimler ile ilgili bilgiler vermek,

l) Müşterinin ürünleri kullanacağı alana göre hangi tür üründen ne ölçüde alması gerektiğini hesaplamak, ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek,

m) Gerektiğinde bölümündeki personele yardımcı olmak,

n) Bölümündeki personelin vardiyasını düzenlemek,

o) Sorumlu olduğu personelin performansını değerlendirmek, gerekli evrakları hazırlamak,

p) Sorumluluk alanında tertip ve düzeni sağlamak,

q) Bölümünde günlük yapılan-yapılacak işlerle ilgili bağlı olduğu yöneticisine

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