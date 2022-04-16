Satış Şefi (Banyo-Batarya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Satış Şefi (Banyo-Batarya) görev tanımı nedir, Satış Şefi (Banyo-Batarya) ne iş yapar, Satış Şefi (Banyo-Batarya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Şefi (Banyo-Batarya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Şefi (Banyo-Batarya) Tanımı;

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Satış Şefi (Banyo-Batarya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Satış Şefi (Banyo-Batarya) Maaşları

Satış Şefi (Banyo-Batarya) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Satış Şefi (Banyo-Batarya) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Şefi (Banyo-Batarya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5222.13

Meslek Adı :

Satış Şefi (Banyo-Batarya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza Vb. Bölüm Sorumluları (Şefleri)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapı marketlerin banyo-batarya bölümünde stok takibi, reyon düzenlemesi, ürün tanıtımı vb. işlerin mağaza satış politikasına göre sorumluluğundaki personelle birlikte düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Satış Şefi (Banyo-Batarya), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reyon düzenleme ve değişiklikleri hususunda mağaza müdürüne önerilerde bulunmak,

b) Bölümündeki stok ve mal akışını takip etmek,

c) Raflarda biten/eksilen ürünlerin yerlerine depodan yeni ürünlerin konulmasını sağlamak,

d) Ürünlerin etiketleme işlemlerini yaptırmak, kampanya ve fiyat indirimleri ile ilgili kartonları/afişleri kontrol etmek,

e) Satış elemanlarının forkliftle stok alanlarına ürün yerleştirmesine nezaret etmek,

f) Satışa sunulan malzemelerin reyonlara yerleştirilmesini satış danışmanları ile birlikte yapmak/satış danışmanlarına tarif ederek yaptırmak,

g) Satılan malzemelerden örnek banyo kurulumları, klozet setleri, lavabo ve batarya sergileri ayarlatmak,

h) Klozet kapaklarının görünebilir şekilde raflara asılmasını, duşa kabinlerin, banyo perdelerinin, havlu ve bornozların estetik olarak sergilenmesini sağlamak,

i) Yeni müşteri kazanılması ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

j) Müşterinin bilgi almak istediği ya da satın almak istediği ürünlerin kalitesi, firması, fiyatı, kullanımı, varsa alternatifleri hakkında bilgiler vermek, karar vermelerine yardımcı olmak,

k) Müşterinin ürünleri kullanacağı alana göre hangi tür üründen ne ölçüde alması gerektiğini hesaplamak, müşteriyi bilgilendirmek,

l) Müşterilerin ürün iade isteklerini değerlendirmek, müşteriyi ilgili birime yönlendirmek,

m) Satış danışmanının yetersiz kaldığı durumlarda müşterinin ürün tanıtımı ile ilgili beklentisini karşılamak,

n) Bölümündeki personelin vardiyasını düzenlemek,

o) Sorumlu olduğu personelin performansını değerlendirmek, gerekli evrakları hazırlamak,

p) Sorumluluk alanında tertip ve düzeni sağlamak,

q) Bölümünde günlük yapılan-yapılacak işlerle ilgili bağlı olduğu

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