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Satışa hazır uyuşturucular, çorabın içinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çorap içinde satışa hazır eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Satışa hazır uyuşturucular, çorabın içinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, çorap içinde satışa hazır eroin ile uyuşturucu haplar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çorap içinde saklanan, satışa hazır 130 fişek halinde 85 gram eroin, 235 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan temin edildiği belirlenen 110 TL ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden O.Ç.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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