Araba alacaklar elinizi çabuk tutun! Yakında alacak araç bulamayacaksınız! Çip krizi küresel çapta büyüdü, uzmanından uyarı geldi! Koronavirüs ile birlikte olumsuz etkilenen en önemli piyasalardan biri de otomobil piyasası oldu. Zaten fiyatı pahalı olan araçlara el sürülmezken bir yandan da ikinci el fiyatları aldı başını gitti. Öte taraftan yaşanan çip krizi ile birlikte ise olumsuz etki zirveye ulaşacak.

1 7 Koronavirüs salgını sürecinde otomotivde başlayan ve diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorunu nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar artık zirve ulaştı. Bu sebeple zaten piyasada stok azlığı yaşanan sıfır araçlarda artık üretim neredeyse durdu.