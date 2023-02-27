Satoki Uejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Satoki Uejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Satoki Uejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Satoki Uejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Satoki Uejo 27 Nisan 1997 tarihinde ---, Okinawa şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上門 知樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Satoki Uejo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Satoki Uejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Satoki Uejo'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Satoki Uejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Satoki Uejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Satoki Uejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Satoki Uejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında FC Ryukyu

4 Ocak 2020 yılında Fagiano Okayama

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Satoki Uejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Satoki Uejo şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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