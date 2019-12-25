Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği düzenlendi

Bilecik'te uzun bir aradan sonra Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği turnuvaları düzenlendi.

Bilecik kent merkezi ve 7 ilçesinden katılan 120'ye yakın sporcunun müracaat ettiği satranç turnuvaların 3'ü Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmalar ile tamamlanırken, 4-5 Ocak 2020'de yapılacak kadınlar il birinciliği turnuva sona erecek.

Bilecik Satranç İl Temsilcisi Cumhur Bababoğlu Bilecik'in en iyileri belirlendiği ve belirleneceği turnuvalarda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Bugün burada 100'ü aşkın katılımı ile 3 turnuvamızı tamamladık. Sadece Ocak ayında düzenlenecek olan kadınlar il birinciliği turnuvamız kaldı. Uzun bir aradan sonra düzenlediğimiz turnuvaya katılımın yüksel olması bizi sevindirdi. İlimizde satranca emek veren hakem ve antrenör camiasının yanı sıra, destek gösteren özel ve kamu birimlerine tek, tek teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA