Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 185 sporcunun katılımıyla yapılan 2020 Merzifon Satranç Turnuvası, büyük çekişmeye sahne oldu.

Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği Amasya, Ankara, Tokat, Çorum ve Samsun illerinden toplam 185 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren satranç turnuvası çekişmeli müsabakalar sonunda tamamlandı.

2012-2013 doğumlular kategorisinde 1. Kemal Bulut, 2. Muhammed Bahadır Şenliler ve 3. İbrahim Kağan Çöl.

2010-2011 Doğumlular kategorisinde 1. Eymen Ahlat, 2. Harun Yekta Şahin ve 3. Emirhan Sert.

2008-2009 Doğumlular kategorisinde 1. Mehmet Ebrar Taştan, 2. Zeynep Ünal ve 3. Ekrem Taha Çınar.

Açık yaş kategorisinde 1.Okan Erol, 2.Talip Kaplan ve 3.Serkan Yılmaz oldu.

Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, "Dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları diğer turnuva ve şampiyonalarda başarılar diliyorum. Amacımız gençlerimize sporun her dalını sevdirmek. Her çocuğumuzun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak. Bugün de 5 ilimizden 185 sporcumuzun katılımıyla düzenlediğimiz satranç turnuvamızı tamamladık. Turnuva başhakemimiz Hakan Şentürk başta olmak üzere 2 gündür emeği geçen tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA