Satranç turnuvasından kazandıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine verdiler

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaz döneminde personel çocuklarının katılımıyla düzenlenen Satranç kursunda dereceye giren öğrencilerin kazandığı tekerlekli sandalyeler düzenlenen tören ile ihtiyaç sahiplerine verildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İli Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaz döneminde düzenlenen Satranç Kursu Öğretmen Hayati Çelik nezaretinde personel çocuklarının katılımıyla gerçekleşmişti.

Eğitim sonunda düzenlenen turnuvada dereceye giren birinci Hikmet Eraslan, ikinci Tamer Komşucu ve üçüncü Recep Emre Ertekin'e Engelliler Derneği'yle iletişime geçerek çocukların istekleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi kişilere vermeleri için Tekerlekli Sandalye hediye edilmişti.

Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ile Bölge Müdürlüğü çalışanları, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ile dernek üyeleri ve ailelerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Hediye edilen tekerlekli sandalyeler Çatalağzı Beldesinde yapılan etkinlikle dereceye giren çocuklarımız tarafından sahiplerine verildi. Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı tören öncesi yaptığı konuşmasın, Satranç kursu sonunda yapılan bu etkinliğin farkındalık oluşturmak açısından anlamının büyük olduğunu belirtti. Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ise Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

Etkinlik kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Çatalağzı Engelliler Derneği takımı bir futbol maçı yaptı.

Dereceye giren çocukların Satranç Turnuvasında kazandıkları başarı ile kendilerine hediye edilen Tekerlekli Sandalyeleri ihtiyaç sahibi kişilere vererek, sevinirken sevindirdiler, paylaşarak mutlu oldular.

Kaynak: İHA