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  3. Satrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildi

Satrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildi

Pendik Belediyesi satranç kurslarında bir dönem sona erdi, öğrencilere 5 haftanın sonunda sertifikaları törenle verildi.

Satrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildi

Pendik Belediyesinin yürüttüğü satranç kurslarında dönem sonuna gelindi.6-8 ve 9-11 yaş gruplarındaki öğrenciler 5 hafta boyunca haftada 2 gün salı ve perşembe günleri satranç eğitimi aldı.

EĞİTİMLER FARKLI GRUPLARLA DEVAM EDECEK

Eğitimlerde satrancın temel prensipleri ve taşların görevleri öğretildi. Dönemin sonunda kursu başarıyla tamamlayan 48 öğrenciye törenle kurs katılım sertifikaları ve satranç takımı hediyesi verildi. Eğitimler ileriki tarihlerde farklı gruplarla devam edecek.

Satrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildiSatrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildiSatrancın temelini öğrendiler: Satranç kursunu bitiren öğrencilere sertifikaları verildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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