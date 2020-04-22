Satrançta final masası şekilleniyor 

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3'üncü sezonun finalistleri belli olmaya devam ediyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen turnuvada üçüncü eleme sonuçları belli oldu. Turnuvanın 4'üncü elemeleri ise yarın gerçekleştirilecek.

Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren Red Bull Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri turnuvada final masasında yer alacak finalistler belli olmaya devam ediyor. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada üçüncü eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 4'er sporcu 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek finallere adını yazdırdı.

Erkeklerde Azer Abdullayev, Emirhan Tarlabaşı, Okan Özsakallıoğlu ve Anar Aliakbarov, kadınlarda ise Hayrun Nisa Şahin, Emel Kaya, Azra Ece Koç ve Emine Yanık Sural finale yükseldi.

En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, "yıldırım satranç" formatıyla düzenlenecek turnuvada dördüncü eleme mücadeleleri yarın gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek kadınlar finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek erkekler finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak.

Tamamı çevrimiçi olarak oynanacak turnuvada tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla saat 21.00'de canlı yayınlanacak. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

TURNUVA HAKKINDA

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da elemeler ve final "yıldırım satranç" formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Şampiyon çevrimiçi ve sırasıyla 29 ve 30 Mayıs'ta oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA