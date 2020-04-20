SATSO Başkanı Altuğ'dan "kiracılara sahip çıkın" çağrısı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan esnafın mülk sahipleri tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, salgın devam ederken üretim sektöründe olduğu gibi hizmet sektöründe de sıkıntılar yaşandığını, ticari yaşamın durma noktasına gelmesi sebebiyle esnaf ve ticaret erbabının mağdur olduğunu anlattı.

Bu dönemde özellikle dükkan sahiplerinin esnaflardan alacakları kiraları ertelemeleri ya da karşılıklı anlayışla süreci atlatmalarının ticari yaşamın devam etmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Altuğ, "Koronavirüs pandemisi tüm sektörleri olduğu gibi özellikle ticaret alanında da ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vaka sayısının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirler neticesinde sınırlı zamanda sınırlı sayıda müşteriye hizmet eden ticaret erbabımız oldukça zor günler geçiriyor. Maksimum tedbirle çalışmaya, ekonomiye katkı vermeye gayret eden esnafımızın mülk sahipleri tarafından da desteklenmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Altuğ, bu dönemin atlatılabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafın para kazanamadığı, istihdam sağlamakta güçlük çektiği, çarklarını döndürmeye çalıştığı bu dönemde mülk sahiplerinin kira konusunda ısrar etmemeleri ileriki tarihlere ötelemeleri ya da bu dönem için fazla talepkar olmamalarını öneriyorum. Mülk sahiplerinin kiracılarına sahip çıkması bu süreçten çıktığımızda kazanan, üreten, istihdam sağlayan ticaret erbabı için çok önemli olacaktır. Bugün bu desteği veremezsek mülk sahipleri kiracılarını kaybedebilir ve sürecin sonunda da ticari hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle yeni kiracılara ulaşamayacak noktaya gelinebilir."

Altuğ, "Nasıl devletimiz kendi alacaklarını öteliyorsa, kredi alacaklarını öteliyorsa, mülk sahipleri de kiralarını bir müddet olsun erteleyebilirler. Karşılıklı anlaşarak hoşgörü çerçevesinde iki tarafın da mağdur olmayacağı çözümler üretilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA