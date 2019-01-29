SATSO Turizm Komisyonu'ndan SUBÜ'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde kurulan SATSO Turizm Komisyonu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Sarıbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, SATSO Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge ve komisyon üyelerine turizm konusundaki çalışmaları için teşekkür etti.

Yeni kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin, Sakarya kenti vizyonuna katacağı akademik düzeyli hedeflerinden söz eden Sarıbıyık, SATSO Turizm Komisyonu tarafından Turizm Fakültesi'ne kazandırılacak mutfak oluşumu duyarlılığı için yetkililere şükranlarını iletti.

SATSO Turizm Komisyonu Başkanı Taner Belge de komisyonun turizm ve kültürel alandaki çalışmaları ve projeleri konusunda Sarıbıyık'a bilgi verdi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un turizm alanındaki Sakarya destinasyonları ve markalaşmaya verdiği önemden dolayı çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklerini sürdürdüğünü anlatan Belge, SATSO Turizm Komisyonu tarafından Turizm Fakültesi'ne gerekli olan uygulamalı mutfağın en kısa sürede kazandırılacağını kaydetti.

Ziyarete, Turizm Komisyonu üyeleri 21. Meslek Komitesi Üyesi Erkan Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sima Nart, SUBÜ Sapanca Meslek Yüksek Okulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, Sapanca Kırkpınar Turizm MYO Öğretim Görevlisi Erkan Türkseven katıldı.



Kaynak: AA