SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan TÜRASAŞ açıklaması:

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) merkezinin Sakarya'da olması talebinde bulundu.

Altuğ yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırıldığını anımsattı.

Konuyu ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayınlandığına işaret eden Altuğ, üç kurumun birleştirilerek tek merkezden yürütülecek olmasının güç birliği anlamında memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan kentin önemli bir firmasının merkezinin Sakarya'dan alınıp Ankara'ya taşınmasını aynı sevinçle karşılamadıklarını aktaran Altuğ, "Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ), Sakarya'nın yerli ve milli üretim anlamında önemli firmalarından biridir. İSO ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer alan, ilimiz ekonomisine ciddi katma değer sağlayan büyük bir sanayi kuruluşumuzun benzer alanlarda faaliyet gösteren iki firma ile birleşerek gücünü katlaması memnuniyet vericidir. Ancak ilimiz ekonomisinde önemli bir payı olan TÜVASAŞ'ın merkezinin Ankara’ya alınmasını, vergi iadesi gelirlerimizin daha da düşeceğinden dolayı olumlu karşılamadığımızı özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

- "TÜRASAŞ'ın merkezinin Sakarya'da kalmasını bekliyoruz"

SATSO ve iş dünyası temsilcileri olarak vergi iadeleri konusunda şehrin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gayret ettiklerine değinen Altuğ, TÜVASAŞ'ın merkezinin taşınmasının gelir kaybını daha da arttıracağını savundu.

Büyük sanayi kuruluşlarının vergilerini kente ödemeleri, merkezi Sakarya'da olmayan firmaların merkezlerini Sakarya'ya taşımaları için uğraşırken böyle bir kayıpla karşılaşmanın üzücü olduğunu ifade eden Altuğ, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"TÜRASAŞ firmamızın ilimizde faaliyet gösterdiği gibi merkezinin de ilimizde olmasını tercih ederiz. İlimize ekonomik anlamda katkıları olan firmalarımızı kaybetmek istemiyoruz. Her anlamda üreten bir il olarak, devletin KDV iadelerinden illere verdiği payın her geçen gün azalması konusundaki mağduriyetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çözümünü de bir kez daha talep ediyoruz. Gerek siyasi gerek ekonomik açıdan ülke menfaatlerine hizmeti önceleyen bir il olarak TÜRASAŞ firmamızın merkezinin Sakarya'da kalmasını da bekliyoruz."





Kaynak: AA