Saturnin Allagbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saturnin Allagbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saturnin Allagbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saturnin Allagbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saturnin Allagbe 22 Kasım 1993 tarihinde Assaba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Benin,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saturnin Allagbé Kassifa Owalabi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saturnin Allagbe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Saturnin Allagbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Saturnin Allagbe'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saturnin Allagbe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sat_allagbe/

Saturnin Allagbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saturnin Allagbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Saturnin Allagbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saturnin Allagbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında Chamois Niort

2 Ekim 2020 yılında Dijon

22 Temmuz 2021 yılında Valenciennes FC

10 Ocak 2022 yılında Dijon

Saturnin Allagbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saturnin Allagbe şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Saturnin Allagbe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 16 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.