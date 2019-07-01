SAÜ öğrencilerine ödül

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri "Block Sistemli Intraket Projesi" ile TÜBİTAK tarafından sağlık dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Işık Atasoy'un danışmanlığını yaptığı ve Seda Yıldız, İrem Eroglu ve Eyad Elmansour girişimci ekibinin hazırlamış olduğu "Block" projesi Sakarya Üniversitesi Teknokent tarafından düzenlenen G-FAST'19 Girişimci Hızlandırma Programı'na katılmış ve finalde birinci olmuştu.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sergisi'nde sunulan proje, 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen İstanbul ve Asya Bölge Finalinde "Sağlık" dalında TÜBİTAK ikincilik ödülünü kazandı.

Aynı yarışmada Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt'un danışmanlığını yaptığı "DKTİ - Yöntemi ile Endüstriyel Öneme Sahip B4C - TİB2 Karışım Tozu Üretimi" adlı projesiyle savunma-uzay ve havacılık alanında Gül Uksak adlı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Yurdanur Dikmen'in danışmanlığını yaptığı "SN42CA18FE14AL10AG10Sİ6 Esaslı Metalik Cam Bileşiminin Üretilebilirliği" adlı projesiyle "Sağlık" alanında Büşra Doğru TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı.

Kaynak: İHA