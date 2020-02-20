SAÜ Rektörü Savaşan Tanzanya’da çeşitli temaslarda bulundu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan Sakarya il protokolü ile birlikte Tanzanya'yı ziyaret ederek, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Rektör Savaşan bu ziyaret sırasında, ülkenin en iyi üniversitesi olan Dar'üs Salam Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmada iki üniversite arasındaki eğitim, öğretim ve araştırma konularında işbirliği olanakları konuşulurken, ayrıca iki üniversite arasında araştırma alanları eşleştirilerek, mümkün olan her alanda somut adımlar atma kararı alındı.

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan temaslar kapsamında, Maarif Vakfı'nın destekleriyle, 19 Nisan 2020'de 16 ülkede yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Sınavı (Sakarya YÖS) ile ilgili çalışmalarda da bulundu. Rektör Savaşan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maarif Vakfı Tanzanya'daki atılımını sürdürüyor. 19 Nisan'da 16 ülkede yapacağımız YÖS sınavında da SAÜ'ye destek olacak. Başta Büyükelçimiz Ali Davutoğlu olmak üzere dünyanın her yerinde Türkiye için çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA