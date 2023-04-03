Saud Kaleem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Kaleem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Saud Kaleem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saud Kaleem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.