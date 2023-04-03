Saud Kaleem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saud Kaleem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saud Kaleem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Saud Kaleem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Saud Kaleem 1 Ocak 2001 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. Katar,Pakistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Saud Kaleem Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Saud Kaleem'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Saud Kaleem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Saud Kaleem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Saud Kaleem şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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