SAÜDAK gönüllüleri ilk yardımcı eğitimi aldı

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK), İlk Yardımcı Eğitimini başarıyla tamamladı.

Sakarya AFAD İlk Yardım Eğitim Merkezinde 2 grup halinde gerçekleşen ve 2 gün süren eğitimlerde SAÜDAK Gönüllüleri; genel ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, yanık ve donmalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknikleri konularında önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler alarak eğitim başarıyla tamamlandı.

Eğitimde, ilk yardımın herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmemesi amacıyla eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale olduğu kaydedildi. Bu kapsamda ilk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin vurgulandı. Acil tedavi ve ilk yardımın farkı üzerinde durulduğu eğitimde, acil tedavinin işinin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanımı gerektirdiği belirtilirken ilk yardımın ise; bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahale olduğu dile getirildi. Eğitim sonunda 18 kişilik SAÜDAK Gönüllülerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılarak, sınavda başarılı olanlar ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazandılar.

Kaynak: İHA