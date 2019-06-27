SAÜ’de ’Akademik yükselme ve bilim insanı ödülleri’ töreni verildi

Sakarya Üniversitesi tarafından çeşitli dallarda başarı gösteren akademisyenlere başarı ödülleri verildi.

Sakarya Üniversitesi Akademik Yükselme ve Bilim İnsanı Ödülleri Töreni SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Prof. Dr. Nevzat Kor başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve akademisyenlerin aileleri katıldı. Tören öncesinde Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Daha önce görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'nde bir salona adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Nevzat Kor, "O günlerden bugünlere önemli gelişmeler oldu. O zamanlarda üniversitenin öğrenci sayısı 700 civarlarındaydı. Sakarya'da öğrenim gören öğrenci sayısı şu anda 80 bini aşmış durumda. Üniversitenin böylesine büyümesi, eğitim ve teknoloji alanlarındaki başarısı beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Akademik Yükselme ve Bilim İnsanı Ödülleri Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Üniversitemizin başarıları sonucu düzenlenen bu ödül töreninde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizi tebrik ediyorum. Bir veda ve kadirşinas örneği olarak kıymetli bilim insanlarımızın isimlerinin bu salonlarda yaşayacak olması, güzel bir örnek teşkil ediyor. Ben buradan akademisyenliğe gönül vermiş hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Prof. Dr. Nevzat Kor hocamız Sakarya Üniversitesi'nin kurulmasında yoğun çaba gösterdi. O günün şartlarında bu fedakârlıklarda bulunan büyüklerimiz, belli ki memlekete bir eser bırakmayı arzu etmişlerdir. Bize düşen ise onlara hürmetlerimizi sunmak, onları hayırla yad etmek ve isimlerini üniversitemizde yaşatmaktır. Bu vefa duygusunun asgari bir nişanesi olarak Kültür ve Kongre Merkezimizin salonlarından birine şu anda aramızda bulunan Nevzat Kor hocamızın ismini verdik. Kabul ettiği ve törenimizi teşrif ettiği için kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Akademisyenlik bir sevdadır

Akademik yükselmeler konusunun üniversite camiası içinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Rektör Savaşan, "Biliyoruz ki akademisyenlik her şeyden önce bir sevdadır. Sizin fedakarlığınızın ne bir maddi karşılığı bulunabilir ne de hakkıyla takdiri mümkündür. Alanında yıllarını harcayan, bilimsel makale başta olmak üzere yayınlar yapan, araştırma projelerinde ter döken, bir anne baba şefkati ile öğrencisini hayata hazırlama gayreti ile fedakârlıklar yapan hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Yaşayan Kampüs

Konuşmasının devamında Sakarya Üniversitesinde hayata geçirilen bazı projelerden bahseden Rektör Savaşan, "Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsünü yaşayan kampüs haline getirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki hem öğrencimiz hem personelimiz kampüste daha çok zaman geçirsin. Doğal güzellik ile yetinmeyelim. Sosyal donatı alanları ile Esentepe Kampüsümüz başta olmak üzere tüm kampüslerimiz "Yaşayan Kampüs" haline gelsin. Bunun için kütüphanelerin sürekli açık olması, spor alanlarının ve kongre merkezimizin salonlarının faal olması önemlidir ama yeterli değildir. Kantinlerimiz ve kafelerimiz donanımlı olmalı; ders çalışmaya, kitap okumaya, vakit geçirmeye uygun olmalıdırlar. Öğrencilerimiz ve personelimiz aileleri ile kampüste hoşça zaman geçirebilmelidirler. Kampüs dersten sonra hızla uzaklaşılacak bir mekân olmadan çıkarılmalıdır. Bu yönde çalışmalarımıza başladık. Personel lokalini personelimizin çocukları ile gelebilecekleri ortama kavuşturduk. Gelecek dönem başına kadar kampüsümüzün sosyal donatı alanları önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır" diye konuştu.

Törende, "Bilim/Sanat Ödülleri", "Genç Bilim İnsanı Ödülleri" ve "Dönemsel Başarı Ödülleri" Mühendislik-Fen, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Sanat Alanları olmak üzere farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu. Törende ayrıca dış kaynaklı projelerde başarı gösteren akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Akademik Yükselme ödülleri ise, 2018 yılı itibari ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör unvanı alan akademisyenlere verildi.

Kaynak: İHA