SAÜ'de diş uygulama merkezi açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, her türlü cerrahi ve tedavi hizmetlerini bölge halkıyla buluşturacak.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilere ve Sakarya halkına hizmet verecek olan merkezin açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Diş hastalıkları konusunda Sakarya’ya ve bölgeye hizmet sunacağı belirtilen merkezin açılış töreninde konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Dekan hocamız, bu birim bünyesinde ihtiyaç olan bazı sarf malzemelerin üretilebileceğini ifade etti. Bu konunun ülkemiz içinde örnek olacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşma yapan MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de merkezin Sakarya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkez, ağız, diş, çene radyolojisi ve cerrahisi; çocuk diş hekimi, ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, endodonti alanlarında en kaliteli malzemeler kullanarak uzman akademisyenler tarafından Sakarya ve bölge halkına hizmet verecek.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir ve akademisyenler katıldı.











Kaynak: AA