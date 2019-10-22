SAÜ'de "Metin Yazarlığı" konferansı düzenlendi. .

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak metin yazarı Selma Serdaroğlu katıldı. İletişimin müşteri ilişkilerinden ibaret olmadığını belirten Serdaroğlu, "Ben hiçbir zaman reklam ajanslarında müşteri ilişkilerinde çalışmadım. Zaten pek de sabrım yoktur bu konuda. Pek çoğumuzun zannettiği gibi iletişim işi, bir takım müşterilerin çeşitli sosyal paydaşlarıyla ilişkilerini düzenlemek, geleceğe dönük planlarını yapmak, imajlarını daha da iyi hale getirmek gibi bildiğimiz standart işler değildir" dedi.

İletişim hizmeti veren ajansların günümüzde artık "Halkla İlişkiler Ajansları" olarak tabir edilmeye başlandığını ifade eden Serdaroğlu, ardından metin yazarlığı konusunu katılımcılara örnekleriyle birlikte anlattı. Bir iletişimcinin mutlaka bir imla kitabının olması gerektiğini de vurgulayan Serdaroğlu, konferansın sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA