SAÜ’de ’Sözün Özü’ konferansı gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri "Sözün Özü" isimli konferans ile devam etti.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Yazar Hayati İnanç katıldı. Büyük ilginin yaşandığı konferansta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk de yer aldı. Konferansta konuşma yapan Yazar Hayati İnanç, "Ölüme çare arıyorlar dediler, zahmet etmişler ben zaten ölümsüzüm. Ruha yaşlanma yok, çökme yok, ölmek yok, ruh ebedidir. İşimiz insan ile değil Allah ile bizler Allah'ın kullarıyız. Alim ilmine, pehlivan pazısına güvenmesin. Güç ve kudret Allah'ındır. Bu dünyaya imtihana geldik burası bir imtihan salonu fakat bunun bir farkı var sorularla birlikte cevaplarda verildi. Sadece kâğıda yazmak kaldı. Onu da ihmal ederse insan cezayı hak etmiş demektir" sözlerine yer verdi.

Şeyh Galib çok parlak üstün bir şairdir

Şeyh Galib'in eserlerine verdiği önem ile de bilinen Yazar İnanç, "Şeyh Galib çok parlak üstün bir şairdir. 5. ve 6. yüzyıl boyunca egzersiz yapan Divan Edebiyatı sanki bir Şeyh Galib yetiştirmek için çalışıyordu da yetiştirince de sustu gibi bir şey oldu. 1799 yılında vefat etti, diyeceğini dedi, muhteşem bir eser bıraktı ve gitti. Divan edebiyatının sesi ondan sonra yavaş yavaş kısılmaya başladı. Kendimizi, ev hanımlığını, ailemizi, anneliği hatırlama ihtiyacındayız. Umumi bir tövbeye ihtiyacımız var. Başımıza gelen hiçbir sıkıntı zulüm ile olmaz. Allah hiçbir zaman kuluna zulmetmez. Mümin bir insanın başına gelen her sıkıntı kendi kabahatidir. Bundan dolayı tövbe etmesi lazımdır ki bu takdirde işler düzelebilir. Şükredilmeyen nimet elden alınır ve azap gelir. Her zaman şükretmeyi bilmemiz gerekiyor. Bu nimetin şükrü de ilme olan hizmetimizdir. Vasiyet etmiş olduğum 5 kitap bulunuyor. Bunları okumanızı tavsiye ediyorum. İçlerinde bulunan ilk 2 kitap Fatih Sultan Mehmet'in hocaları tarafından yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA