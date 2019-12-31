SAÜ’de Türk Halk Müziği Konseri

SAKARYA ( AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Müziği Araştırma, Uygulama ve Tanıtma Öğrenci Topluluğu ile Sakarya Halk Müziği Derneğince Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki konserin şefliğini Doç. Dr. Sertan Demir yaptı.

Yoğun ilgi gösterilen konserde, "Feraye, "Penceresi Yola Karşı", "Bu da Gelir Bu da Geçer", "Ey Sevdiğim Bir Gün Bana", "Türkmen Gelini", "Beyaz Giyme" gibi birçok eser koro eşliğinde seslendirildi.

Kaynak: AA