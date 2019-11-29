SAÜ’de, ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik Araştırmaları Topluluğu tarafından "Türk Halk Müziği Konseri" düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserin solistliğini Prof. Dr. Nilgün Sazak ve Gözde Apaydın yaptı. Erşan Karaca'nın sunduğu konserde kabak kemane solistliğini Berat Tavşan yaparken, bağlamalarda Serkan Odan ve Erdi Demir, klavyede Utkan Demirhan, gitarda Halil Şekeroğlu, kavalda Volkan Kaya yer aldı.

Kaynak: İHA