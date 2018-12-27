SAÜ’de “Ufuk 2020 Programında Rekabetçi Proje Hazırlama” konferansı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Ufuk 2020 Programında Rekabetçi Proje Hazırlama" konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ve TÜBİTAK'tan Bilimsel Programlar Uzmanı Hasan Burak Tiftik konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Hatem Akbulut, konuşmasında enerji depolama grubu projelerinden, proje dahil olma süreçlerinden, bu konulardaki tavsiye, tecrübe ve kazanımlar konularına değindi.

Bu projelerdeki temel amacın, enerji depolama alanında Avrupa düzeyinde oluşturulan ağa dahil olunması ve 2020 projelerinde paydaş olunacak daha ileri ölçekli projelere katılma fırsatının hazırlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, "TÜBİTAK projelerine destek olmaya çalışıyoruz. Bir ekip kurmak çok meşakkatli bir iştir. Bizim ekibimiz çok büyük bir kadroya sahiptir. Bilgi projelerini almak çok zorlaştı. Avrupa Birliği projelerini almamızda tüm proje teşebbüslerimizin katkısı çok fazladır. Biz bu projeyi oluşturduk ve muhtemelen ortakların arasında en fazla üreten biz olduk. Bu projede toplam bütçemiz 2 milyon 500 bin Avro idi. Eğer kurumunuzun, ekibinizin ileride güçlenmesini istiyorsanız, yaptığınız projelerle, özellikle de Avrupa Birliği projelerinde bu kişilerin tabanını yükseltmeniz lazım. Markamızı belirli bir noktaya getirmemiz gerekiyor" dedi.

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Hasan Burak Tiftik de konuşmasında Avrupa Birliği çerçeve programlarından, AB çerçeve programları ile Türkiye'den ve Ufuk 2020'den getirilen yeniliklerden, KOBİ Aracı'ndan, ileri teknoloji için uluslararası işbirliklerinden bahsetti. Tiftik, "Ufuk 2020 projesi kapsamında belirli bir bütçe tanımlanmış durumda. Avrupa çapındaki ve 8'incisi yapılan projeye "Horizon 2020" de eklendi. Türkiye bu projeye neden katılıyor? Yeni ve ileri teknolojiler, iyi pazarlama, gelecekteki teknolojiler, iş birlikleri standartları ve iletişim kollarına yetki sağlama konularında bu projeyi kullanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA