SAÜ'deki diş uygulama merkezi hasta kabulüne başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi hasta kabulüne başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin klinik eğitimlerinin yanı sıra bölge halkına da hizmet verecek merkezin hasta kabul etmeye başladığı bildirildi.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, diş hekimliğinde materyal kalitesi ve kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, merkezin Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinin aksine SGK ile anlaşmasının olmadığını, en üst düzey teknoloji ve kaliteli malzemelerle hizmet verildiğini kaydetti.

Özel sektör kalitesinde kamu anlayışıyla, toplumsal yarar düşünülerek hizmet verileceğini aktaran Akın, şu bilgileri verdi:

"Şu an burası 13 koltuklu bir uygulama ve araştırma merkezi. 10 hocamız var. Hastalarımıza öğrenciler ya da asistanlar değil, bizzat hocalar bakıyor. Bu da bizi diğer hastanelerden ayıran en önemli fark diyebilirim. Sekiz bölümümüz var: Ağız, diş ve çene radyolojisi, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimi, ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, endodonti alanlarında hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla hastaya hizmet vermek için burasını hastaneye dönüştürmeyi planlıyoruz. Bunun için çalışmalarımız başladı. Şu anda Diş Hekimliği Fakültemiz kliniğiyle sorunsuz şekilde eğitimine devam ediyor."

Akın, hastaların tedavi için "0264 295 4117" numaralı telefondan ya da "http://dis.sakarya.edu.tr" internet adresindeki randevu linkinden online randevu alabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA