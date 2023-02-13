Saul Coco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Coco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saul Coco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saul Coco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saul Coco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Coco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saul Coco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saul Coco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saul Coco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saul Coco 9 Şubat 1999 tarihinde Lanzarote şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saúl Basilio Coco Bassey Oubiña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saul Coco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Saul Coco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Saul Coco'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saul Cocoboyu ve yaşı kaç

Saul Coco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saul Coco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Saul Coco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saul Coco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Marítima U19

1 Temmuz 2016 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında RCD Espanyol B

2 Ağu 2018 yılında UA Horta

30 Haziran 2019 yılında RCD Espanyol B

18 Temmuz 2019 yılında UD Las Palmas C

1 Temmuz 2020 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

Saul Coco kimdir

Saul Coco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saul Coco şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Saul Coco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvator Ginesi takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Saul Coco nereli

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