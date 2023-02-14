Saul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saul Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saul Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saul Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saul Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saul Garcia 9 Kasım 1994 tarihinde Vioño şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saúl García Cabrero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saul Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miguel Pedrajo yapmaktadır. Saul Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saul Garcia'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saul Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saulgc3/

Saul Garciaboyu ve yaşı kaç

Saul Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saul Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Saul Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saul Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2013 yılında Racing

2 Ocak 2015 yılında Dep. La Coruña

3 Ocak 2015 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında Dep. La Coruña

1 Ocak 2016 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2016 yılında Dep. La Coruña

13 Ağu 2016 yılında Girona FC

31 Aralık 2016 yılında Dep. La Coruña

1 Ocak 2017 yılında Mallorca

30 Haziran 2017 yılında Dep. La Coruña

8 Ocak 2018 yılında CD Numancia

30 Haziran 2018 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2019 yılında Alavés

2 Eylül 2019 yılında Rayo Vallecano

21 Temmuz 2020 yılında Alavés

28 Eylül 2020 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2021 yılında Alavés

29 Temmuz 2022 yılında Racing

Saul Garcia kimdir

Saul Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saul Garcia şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Saul Garcia nereli

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