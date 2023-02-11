Saul Nelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Nelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Saul Nelle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Saul Nelle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Saul Nelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Nelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saul Nelle

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saul Nelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saul Nelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saul Nelle 24 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saúl Sadam Nelle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saul Nelle Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saul Nelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saul Nelle'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saul Nelleboyu ve yaşı kaç

Saul Nelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saul Nelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Saul Nelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saul Nelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Los Andes

30 Haziran 2017 yılında Indep'te II

14 Ağu 2017 yılında Almagro

30 Haziran 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2019 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2019 yılında Indep'te II

8 Ocak 2020 yılında Villa Dálmine

6 Şubat 2021 yılında Tristan Suarez

10 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

10 Ocak 2023 yılında All Boys

Saul Nelle kimdir

Saul Nelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saul Nelle şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Saul Nelle nereli

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