Saul Niguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Niguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saul Niguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saul Niguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saul Niguez 21 Kasım 1994 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saúl Ñíguez Esclapez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saul Niguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Saul Niguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Saul Niguez'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Saul Niguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/saulniguez

http://www.instagram.com/saulniguez/

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http://www.facebook.com/saulniguez/

Saul Niguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saul Niguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saul Niguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saul Niguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2013 yılında Atlético Madrid

23 Temmuz 2013 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Atlético Madrid

31 Ağu 2021 yılında Chelsea

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

Saul Niguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saul Niguez şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saul Niguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Madrid (2006-2008), Atlético Madrid (2008-2010)

İspanya takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 9 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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