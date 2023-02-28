Saul Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saul Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saul Salcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saul Salcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saul Salcedo 29 Ağustos 1997 tarihinde Capiatá şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Saúl Savín Salcedo Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saul Salcedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Saul Salcedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Saul Salcedo'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Saul Salcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saul Salcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Saul Salcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saul Salcedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olimpia

14 Temmuz 2017 yılında Huracán

30 Haziran 2018 yılında Olimpia

10 Temmuz 2018 yılında Huracán

1 Şubat 2021 yılında Olimpia

Saul Salcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saul Salcedo şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saul Salcedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olimpia (2010–2016)

Paraguay takımında 25 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U23 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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