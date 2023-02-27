Saulius Mikoliunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saulius Mikoliunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saulius Mikoliunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saulius Mikoliunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saulius Mikoliunas 2 Mayıs 1984 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Saulius Mikoliūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saulius Mikoliunas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saulius Mikoliunas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Saulius Mikoliunas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Saulius Mikoliunas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mikoliunas/

Saulius Mikoliunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saulius Mikoliunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Saulius Mikoliunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saulius Mikoliunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Vilnius

1 Temmuz 2003 yılında Ekranas

1 Ocak 2004 yılında FBK Kaunas

1 Ocak 2005 yılında Heart of Midl.

1 Nisan 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Arsenal Kyiv

21 Ocak 2013 yılında FK Sevastopol

11 Ağustos 2014 yılında Soligorsk

1 Ocak 2016 yılında Zalgiris

Saulius Mikoliunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saulius Mikoliunas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saulius Mikoliunas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lithuanian Olympic Sport Centre (Lithuania U-16, Lithuania U-18), Vilniaus FM

Litvanya takımında 13 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 101 maçta 5 gol atmıştır.

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