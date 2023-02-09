Saulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saulo 20 Nisan 1995 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Saulo Ferreira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saulo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HABILIS SPORTS yapmaktadır. Saulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Saulo'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sauloo_ferreira/?hl=en

Saulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Saulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2014 yılında Botafogo U17

1 Ocak 2015 yılında Botafogo

1 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

8 Mayıs 2019 yılında Botafogo

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

20 Ağu 2021 yılında Sport Recife

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Saulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saulo şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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