Sava isminin anlamı nedir, Sava ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sava isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sava ismi ne demek, Sava ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sava isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sava İsminin anlamı nedir? TDK Sava anlamı:

TDK'da Sava ismi haber, muştu anlamlarında kullanılmaktadır.

Sava İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Sava ismi geçmemektedir.

Sava isminin kökeni:

Sava ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sava isminde 20 kişi vardır.

Sava isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sava isminin rengi:

Kestane

Sava ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Sava isminin Harf Analizi Nedir ?

Sava ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Sava isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sava ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

V : 27

A : 1

= 51 – Sava İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Sava ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sava isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Sava isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1 A: 1 V: 4 A: 1 = 7

7 + 0 = 7 Kader sayısıdır

Sava isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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