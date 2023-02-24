Sava Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sava Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sava Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sava Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sava Milic 23 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Сава Милић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sava Milic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sava Milic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sava Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sava Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sava Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sava Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Podgorica U19

9 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj II

31 Aralık 2021 yılında Podgorica U19

11 Şubat 2022 yılında FK Iskra II

30 Haziran 2022 yılında Podgorica U19

6 Ağustos 2022 yılında Mladost DG

15 Aralık 2022 yılında B. Podgorica

11 Şubat 2023 yılında Mladost DG

30 Haziran 2023 yılında B. Podgorica

Sava Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sava Milic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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