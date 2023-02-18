Sava Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sava Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sava Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sava Petrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sava Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sava Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sava Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sava Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sava Petrov 18 Haziran 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Сава Петров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sava Petrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sava Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sava Petrov'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sava Petrovboyu ve yaşı kaç

Sava Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sava Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sava Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sava Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Partizan

18 Şubat 2017 yılında Teleoptik

30 Haziran 2017 yılında Partizan

29 Ağu 2017 yılında Spartak

1 Temmuz 2018 yılında KVC Westerlo

24 Ağu 2020 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2021 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

17 Ocak 2022 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Sava Petrov kimdir

Sava Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sava Petrov şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Partizan Belgrad

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Sava Petrov nereli

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