Sava Pribakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sava Pribakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sava Pribakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sava Pribakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sava Pribakovic 4 Şubat 2003 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Сава Прибаковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sava Pribakovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sava Pribakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sava Pribakovic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sava Pribakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sava Pribakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sava Pribakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sava Pribakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Mladost

13 Eylül 2022 yılında FK FAP Priboj

31 Aralık 2022 yılında Mladost

Sava Pribakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sava Pribakovic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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