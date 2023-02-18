Sava Prodanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sava Prodanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sava Prodanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sava Prodanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sava Prodanovic 14 Temmuz 2000 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sava Prodanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sava Prodanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sava Prodanovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sava Prodanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sava Prodanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sava Prodanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sava Prodanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2018 yılında BASK Belgrad

10 Temmuz 2019 yılında FK Turbina

14 Ocak 2020 yılında Pozarevac

1 Ağu 2020 yılında Napredak Med

1 Şubat 2022 yılında Zvezdara

7 Şubat 2023 yılında RFK Novi Sad

Sava Prodanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sava Prodanovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.