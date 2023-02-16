Savas Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savas Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savas Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Savas Cakir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Savas Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savas Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savas Cakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savas Cakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savas Cakir 17 Haziran 1996 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Savaş Çakır şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savas Cakir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asportsmanagement yapmaktadır. Savas Cakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Savas Cakir'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Savas Cakir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/savascakir11

http://www.instagram.com/savascakiiir/

Savas Cakirboyu ve yaşı kaç

Savas Cakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savas Cakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Savas Cakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savas Cakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2009 yılında 1461 Trabzon AY

15 Eylül 2010 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U17

4 Ekim 2013 yılında 1461 Trabzon AY

9 Aralık 2013 yılında 1461 Trabzon 21

10 Eylül 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U21

25 Nisan 2016 yılında Trabzonspor

3 Ağu 2016 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2017 yılında Trabzonspor

1 Ağu 2017 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

30 Haziran 2019 yılında Trabzonspor

29 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

31 Ocak 2020 yılında E. Erokspor

28 Ağu 2020 yılında Pazarspor

22 Temmuz 2021 yılında Batman Petrol

5 Ağu 2022 yılında Büyük Anadolu

Savas Cakir kimdir

Savas Cakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savas Cakir şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2007-2009), 1461 Trabzon (2009-2010), Trabzonspor (2010-2013), 1461 Trabzon (2013-2014), Trabzonspor (2014-2015)

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Savas Cakir nereli

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