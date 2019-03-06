Savaş: "Daha fazla gelirle daha fazla sosyal belediyecilik yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın mitinginin ardından Bakanların da Aydın ziyaretleri hız kazanırken Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, bakanların heybeleri dolu şekilde Aydın'a gelmesinin Aydın için çok önemli olduğunu, iktidarla ortak projeler üretebilecek bir büyükşehir belediyesinin Aydın'a çok daha fazla hizmet ve yatırım gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.

Bir şehri yönetmenin başkan olmaktan fazlasını gerektirdiğine vurgu yapan Savaş, "Kimse kendisini bu şehirden üstün görmesin. Kimse Aydınlılar hakkında, sadece kendisine muhtaçlarmış gibi konuşmasın. Bu şehrin ve bu vatanın tek sahibi, hemşehrilerimiz ve aziz milletimizdir. Biliyoruz ki biz siyasetçiler ve yöneticiler için bu şehirler, bu vatan ve bu bayrak çok kutsal birer emanettir. Herkes görev süresince görevinin sorumluluğunu en iyi şekliyle yerine getirmenin derdiyle dertlensin. Makamların da koltukların da hepsinin gelip geçici olduğunu asla unutmasın. Biz bu bilinçle çalışıyor ve Aydın Büyükşehir Belediyesini daha fazla gelir elde edecek kurumsal bir yapıya kavuşturmanın zorlu mücadelesini veriyoruz. Çünkü hedefimiz daha fazla altyapı, daha fazla üst yapı, daha fazla sosyal belediyecilik ve daha kalkınmış bir Aydın" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesinin geliri de sosyal yardımları da artacak"

Hayata geçirecekleri projelerle daha kurumsal bir büyükşehir belediyesi inşa edeceklerine vurgu yapan Mustafa Savaş, "Biz Aydın'daki projelerimizi insan- kent- ekonomi üçgeninde ele aldık. İnsan odaklı, içerisinde yaşamaktan mutluluk duyacağımız bir Aydın inşa etmek istiyoruz. Bu nedenle, herkes için, herkesle birlikte çalışmayı amaçlıyoruz. İnsan ve siyasi görüş ayrımı yapmadan, herkesi kucaklayarak bu çalışmaları yürüteceğiz. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiç bir projeyi vadetmedik. Biz genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle mutlu ve mesut yaşayan bir Aydın inşa etmek istiyoruz. Biz gençlerin iş sahibi olduğu, istihdam rakamlarının en yüksek oranlarda seyrettiği, milli geliri yüksek bir Aydın inşa etmek istiyoruz. Kadınlarımız üretsin, ürettikleri kuracağımız kooperatiflerde değer kazansın, bunları gerek e-ticaretle gerekse ortaya koyacağımız vizyonla hem ülke genelinde hem dünya geneline pazarlayabilsinler istiyoruz. Bunun için güzel memleketimin ismine yakışan bir şirket kuracağız" diye konuştu.

"Efe AŞ, Aydın'ı kalkındıran güç olacak"

Büyükşehir Belediye başkanı sdeçilince kuracakları Efe AŞ'nin Aydın'ı kalkındıran lokomotif güç olacağının altını çizen Mustafa Savaş, "Efe AŞ. herkesi kucaklayacak. Ayrım yapmaksızın herkese destek verecek şekilde hayata geçireceğiz. Tarım Kooperatiflerinde çiftçimizin can suyu olacak bir şirketten bahsediyorum. Tarım Kooperatiflerinin ve çiftçimizin ürünlerinin nakliye, üretme, kurutma, ambalajlama ve pazarlama faaliyetlerinde Efe AŞ. çok büyük bir görev üstlenecek. Tarımsal üretimde ekim-dikim, hasat, paketleme, yarı mamul hale getirme desteğini buradan sunacağız. Kadınlarımızın el emeği ürünleri alıp pazarlayacağız, e- ticaret desteği ile ilin ticaret hacmine dinamizm katacağız. Kurulan ve kurduracağımız tarımsal kalkınma kooperatiflerinde sürdürülebilir kooperatifçilik uygulamalarını geliştireceğiz. Yine kuracağımız Organize Sera Bölgelerinde üniversiteyle bilimsel çalışmalar ışığında faaliyet yürüteceğiz. Modern tesislerde işletmelere kurumsallık kazandıracağız, tam otomasyonlu, jeotermal kaynaklı ısıtma ile katma değeri çok yüksek ürünler yetiştirmenin gayesiyle bu yola çıktık" diyerek Efe AŞ.'nin gerçekleştireceği çalışmalara açıklık getirdi.

"Hedefimiz yurt dışında yeni pazarlar"

Modern tesislerle Aydın'da ki işletmelere kurumsallık kazandırarak, tam otomasyonlu, jeotermal kaynaklı ısıtma ile katma değeri çok yüksek ürünler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Mustafa Savaş, "Amacımız çiftçimiz bir yatırsın, üç kazansın, beş kazansın, on kazansın. Amacımız, daha fazla üretmek, daha sağlıklı üretmek, daha doğru pazarlama kanalları oluşturmak ve daha fazla gelir elde etmek. Aydın tarım, turizm ve termal gibi çok büyük değerlere sahipken bütün bu planlamaları başarıyla hayata geçirmek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında mevcut pazarlar dışında yurtdışında yeni pazarlara ulaşma hedefi de var. İncirimizi ve diğer bütün önemli dinamiklerimizi bu bölgelere satmak istiyoruz. Bütün bu olanaklar Aydın'da mevcutken Aydın daha fazla kazanmasın demek Aydın'a yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.

Kaynak: İHA