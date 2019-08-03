Savaş Gemisi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Savaş Gemisi film müziği

Yönetmenliğini Peter Berg'in yaptığı Battleship: Savaş Gemisi Hedef Dünya filmi bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Savaş Gemisi Hedef Dünya filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Kaç yılında çekildi? ffilm müzikleri nelerdir? konuları internette çokça aratıldı. İşte Battleship: Savaş Gemisi Hedef Dünya filmi ile ilgili tüm ayrıntılar...

SAVAŞ GEMİŞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya'dan gönderilen sinyaller sonucu uzaylı yaşam formlarının dünyayı ziyaret etmesi sonucu tatbikatta olan amerika donanmasının Hawaii'yi ve dünyayı kurtarmasını konu almıştır.

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.

SAVAŞ GEMİSİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Battleship; 2012 Amerikan yapımı, aynı adlı klasik oyundan esinlenerek çekilen uzaylı istilası, bilim kurgu donanma savaş filmidir. Filmi Peter Berg yönetti ve Universal Pictures tarafından yayımlandı. Filmin oyuncuları Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna , Brooklyn Decker ve Tadanobu Asano'dur.

Film aslında 2011 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Birleşik Krallık'ta 11 Nisan 2012'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 Mayıs 2012'de piyasaya sürüldü. Dünya prömiyeri de Japonya'da 3 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşti.2012 de oyunu çıkartıldı.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Taylor Kitsch: Teğmen Alex Hopper,

Liam Neeson: Amiral Terrance Shane, Birleşik Devletler Pasifik Donanması Komutanı ve Samantha Shane'in babası.

Alexander Skarsgård: Komutan Stone Hopper, Hopper'ın büyük abisi,

Rihanna : Cora Raikes.

Brooklyn Decker : Samantha Shane,

Tadanobu Asano : Kaptan Nagata.

Hamish Linklater : Cal Zapata

Jesse Plemons : Ordy

John Tui : Lynch,

Gregory D. Gadson : Mick Canales,

Adam Godley : Dr. Nogrady,

Peter MacNicol : ABD Savunma Bakanı.

SAVAŞ GEMİSİ MÜZİKLERİ

Transformers serisinin başarısı nedeniyle, besteci Steve Jablonsky resmi soundtrack sanatçısı seçildi. Müziği Jablonsky besteledi ve rock gitaristi Tom Morello gitarist olarak eşlik etti.