Star TV'de ekrana gelen İbo Show programının konuklarından olan Savaş Özdemir'in hayatı merakla araştırılıyor. Savaş Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Savaş Özdemir, 1970 tarihinde doğdu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan 51 yaşındaki Savaş Özdemir’in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz …

EVLİ Mİ?

51 yaşındaki ünlü oyuncu evli değil.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

FİLMOGRAFİSİ

Aman Reis Duymasın - (2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2021)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Adanalı (2008)

Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)

Gurbet Yolcuları (2007)

Kuzey Rüzgârı (2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gülpare (2006)

Mavikuş (2006)

Eylül (2005)

Kapıları Açmak (2005)

Tombala (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Haziran Gecesi (2004)

Mavi Düşler (1998)

Yasemince (1997)

Suçlu Kim (1996)

Süper Baba (1993)