Savaş-Recep Başsoy Türkçemize Özen Yarışmasının ödülleri verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan Savaş-Recep Başsoy Türkçemize Özen Yarışmasının 7'incisi, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde gerçekleştirildi.

Ödemişli baba ve oğul Savaş-Recep Başsoy adına düzenlenen Savaş-Recep Başsoy Türkçemize Özen Yarışmasının 7'incisi düzenlendi. Ödül törenine çok sayıda kişi katıldı. 94 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen mektup ve deneme yazma yarışmasının sonucu kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ÇEKÜL Başkanı Emin Başaranbilek, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mektup ve denemede dereceye giren öğrencilere ödülleri 5 dalda verildi. Ödüllerin açıklanmasının ardından öğrencilere, içerisinde Türkçe sözlüğün de bulunduğu ödül çantaları ile para zarfları dağıtıldı. Ödemiş Belediyesi tarafından derece giremeyenler için motivasyon çanta dağıtıldı.

Törene ayrıca; Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, emekli başkonsolos Ülkü Başsoy'un yanı sıra öğrencilerle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA