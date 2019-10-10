Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler HDP’ye tepki gösterdi

DİYARBAKIR (İHA) – Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 5 yıl önce PKK tarafından oğlu kaçılan Salih Gökçe, "Yapılacak bombardıman sonucunda oğlum ölecekse, cenazesini bana teslim etsinler. Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun" dedi.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına önünde "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Slogan atılması sonrası HDP il binasına Türk bayrağı asan ve PKK tarafından 5 yıl önce kaçırılan Ömer Gökçe'nin babası Salih Gökçe, Türk bayrağını öperek, "Bu bayrak benim şerefimdir" dedi.

"Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun"

Savaş uçaklarının kalkışı sırasında konuşan baba Salih Gökçe, "Yapılacak bombardıman sonucunda oğlum ölecekse, cenazesini bana teslim etsinler. Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun. Artık ağlamayacağım. Bu bayrak benim şerefimdir. Bir oğlum da askerdir. Herkes duysun. Her gün söylüyorum tekrar söylüyorum. Şuanda bir oğlum asker, bir oğlum Suriye'de o çatışmanın içerisinde, bir oğlum İstanbul'da ve bir kızımda üniversite okuyor. Bana köyde diyorlar ki; Senin kızın üniversite okuyor. Sen oraya gitmişsin kızın öyle böyle olacak, benim kızım sizin gibi bin tane erkeğe bedeldir" diye konuştu.

Ağrılı Salih Gökçe'nin oğlu Ömer Gökçe (24), 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldü. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıtoklu köyünde tek başına yaşayan ve çobanlık yaparak geçini sağlayan 4 çocuk babası Salih Gökçe, 17 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılmıştı.

Kaynak: İHA