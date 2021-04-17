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Savaşçı 101. bölüm canlı izle| Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi 5. sezon 2. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Sevilen dizi yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Savaşçı 101. bölüm canlı izle| Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle...

Savaşçı 101. bölüm canlı izle| Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle

Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi bu akşam seyirci karşısında olacak. Dizinin yeni bölümünde izli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirir.

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Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanamasalar da gelişen yeni olaylar Oktay Göktürk’ün artık bir suçlu olduğu ihtimalini daha da arttırır. Bu arada Kopuz Albay yeni bir istihbarat alır ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir.

Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı’nın dikkatini çeken bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır…

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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