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Savaşçı 101. bölüm full izle| Savaşçı son bölüm Fox TV full izle

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi 5. sezon 2. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Sevilen dizi yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Savaşçı 101. bölüm full izle| Savaşçı son bölüm Fox TV full izle...

Savaşçı 101. bölüm full izle| Savaşçı son bölüm Fox TV full izle

Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi bu akşam seyirci karşısında olacak. Dizinin yeni bölümünde izli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirir.

SAVAŞÇI 101. BÖLÜM FULL İZLE| SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanamasalar da gelişen yeni olaylar Oktay Göktürk’ün artık bir suçlu olduğu ihtimalini daha da arttırır. Bu arada Kopuz Albay yeni bir istihbarat alır ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir.

Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı’nın dikkatini çeken bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır…

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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