Savaşçı 103. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı son bölüm FOX canlı izle

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Tamer Karadağlı'nın yer aldığı dizi Savaşçı, heyecanına hız kesmeden devam ediyor. FOX ekranlarında yayınlanan popüler dizi Savaşçı 104. bölümüyle seyircisiyle buluşacak.

SAVAŞÇI 103. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| SAVAŞÇI SON BÖLÜM FOX CANLI İZLE

Akbay Göktürk, akılları karıştırmaktadır. Kılıç Timinde herkes diken üstündedir. Öte yandan Kılıç Timi tarafından suçlu muamelesi gören Göktürk ne yapacağını şaşırmıştır.

Yeva'nın elinden kurtulan Albay Göktürk, Mösyö için tehlike arz etmektedir. Bu yüzden Mösyö, Albay Göktürk’ü ortadan kaldırmak için yeni planını uygulamaya çoktan başlamıştır.

FOX TV SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ CANLI

FOX TV SAVAŞÇI 103. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ