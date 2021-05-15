Savaşçı 105. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı yeni bölüm FOX canlı izle

Başrollerinde Sarp Levendoğlu Murat Serezli'nin yer aldığı FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Savaşçı'nın 105. bölümü ekranlara gelecek. Geçtiğimiz bölümde Göktürk Albay ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt, Yeva’yı ele geçirmek için teröristlerin yanına gitmişti. Yeva'yı ele geçiren ikili daha sonra sınır geçerek Türkiye'ye gelmiş ve Uzi ile Göktürk Albay karşı karşıya gelmişti. Bu kapsamda heyecan dolu anlara sahne olması beklenen dizinin 105. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar. İşte Savaşçı 105. bölüm full, tek parça izleme linkini ve Savaşçı yeni bölüm FOX canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

SAVAŞÇI 105. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması iki tarafa da büyük bir şok yaşatır ve bu karşılaşma pek soruyu da beraberinde getirir. Her ikisi de karşısındakinin kim olduğunu sorgularken Yeva’nın hamlesiyle, Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateş çemberinin ortasında kalır ve Uzi çatışma alanından kaçmayı başarır.

Diğer taraftan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey çok mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarındaki önemli bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatinden kaçmaz. Geçmişte yaşadığı önemli bir olayla bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar ve acı bir gerçekle yüzleşir.

Ama Göktürk Albay için bu gerçeğin ve Uzi’nin kim olduğunun önemi yoktur.

Mösyö ise bozulan bütün planlarına rağmen yeni hamlesini yapmakta gecikmez. Kılıç Timi ve Göktürk Albay’ı tuzağa çekmek için Uzi’yi harekete geçirir. Uzi’nin yaptığı bu son eylem karşısında dehşete düşen, Kılıç Timi ve Göktürk Albay için artık zamana karşı bir yarış başlamıştır.

FOX TV SAVAŞÇI 105. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

FOX TV SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

(FOX)