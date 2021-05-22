Savaşçı 106. bölüm full, tek parça izle |FOX TV Savaşçı canlı izle

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından olan FOX TV'de yayınlanan "Savaşçı" dizisi, heyecanına hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu dizinin seyircileri, Savaşçı 106. bölüm canlı izleme linkini araştırıyor. Haberimizde Savaşçı 106. bölüm full, tek parça izleme linkini ve FOX TV Savaşçı canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

SAVAŞÇI 106. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |FOX TV SAVAŞÇI CANLI İZLE

Göktürk Albay'ın Uzi ile bir araya gelmesi iki taraf için de beklenmedik bir durumdur. Şok etkisi yaratan bu olayın sonucunda akıllarda birçok soru işareti oluşur. Yeva'nın girişimi sayesinde Uzi çatışma ortamından yakayı kurtarmayı başarır. Öte yandan Gündüz Bey, Oktay'ın masum olduğunu öğrenir ve içi rahatlar. Bu esnada Kopuz Albay'dan işitilen sözler Gündüz Bey'in kafasını kurcalayacaktır. Peki Savaşçı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

FOX TV SAVAŞÇI 105. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

(FOX TV)