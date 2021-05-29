Savaşçı 107. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Savaşçı 107. bölüm canlı izle

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında bu akşam yayınlanıyor. Dizinin 107. bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde link paylaştık. Savaşçı 107. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Savaşçı 107. bölüm canlı izleme linklerine tıklayarak diziyi izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

SAVAŞÇI 107. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV SAVAŞÇI 107. BÖLÜM CANLI İZLE

Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş’ın kardeşi Asteğmen Alper’i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğramıştır. Teğmen Efe durumu anlamış, onlarla tekrar iletişim kurmaya çalışsada bu mümkün olmaz. Astsubay Görkem ve Astsubay Savaş’la birlikte hemen destek için harekete geçer. Savaş’ın Yüzbaşı Haydar’ları ateş çemberinden çıkarmak için ortaya attığı ilginç fikir Teğmen Efe’yi önce tereddütte bıraksa da, denemekten başka çareleri de yoktur. Üçlü yaptıkları planla Şiyar ve adamlarını oyuna getirirler. Ancak Şiyar’ın bir hamlesi olayların akışını beklenmedik bir şekilde değiştirir ve Görkem ile Savaş Astsubaylar silah arkadaşlarını kurtarmak için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe sayarlar…

SAVAŞÇI 107. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV SAVAŞÇI 107. BÖLÜM CANLI İZLE